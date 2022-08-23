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Украина разорвала соглашение с Россией спустя 10 лет

17:01
  • вторник
  • 23 августа 2022

Документ касался работы энергетических систем

Украинский кабмин разорвал соглашение с правительством России о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем. Об этом написал в телеграме представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Соглашение между Россией и Украиной было подписано 12 июля 2012 года.

В феврале 2021 года Киев заявил о планах отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. 16 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объединение украинской и европейской энергосистем завершилось.

В мае 2022 года Верховная рада одобрила выход страны из трех соглашений, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств. Украина вышла из СНГ в 2018 году, после чего постепенно разрывала некоторые соглашения и договоры с содружеством. Тем не менее, до признания Москвой независимости ЛНР и ДНР и начала спецоперации, Киев все еще сохранял часть договоренностей.

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