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В небе над Севастополем сбили беспилотник

17:03
  • вторник
  • 23 августа 2022

В городе с 31 июля действует высокий уровень террористической опасности

В Севастополе во вторник сработали системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА", - написал он.

В минувшие выходные БПЛА был сбит над штабом Черноморского флота России в Севастополе. Беспилотник упал на крышу здания и загорелся.

В Севастополе с 31 июля действует высокий уровень террористической опасности.

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