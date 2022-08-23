В небе над Севастополем сбили беспилотник

В городе с 31 июля действует высокий уровень террористической опасности
В Севастополе во вторник сработали системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА", - написал он.
В минувшие выходные БПЛА был сбит над штабом Черноморского флота России в Севастополе. Беспилотник упал на крышу здания и загорелся.
В Севастополе с 31 июля действует высокий уровень террористической опасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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