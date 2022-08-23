Эксперт: число отдающих предпочтение ДЭГ избирателей в Москве растет год от года

Более 40% избирателей на предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице планируют голосовать онлайн

Дистанционное электронное голосование с каждым годом завоевывает все большую популярность. Более 40% избирателей на предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице планируют голосовать онлайн, сообщил член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

"43% - за. Это очень значимый результат. Именно показатель готовности людей голосовать через ДЭГ серьезным образом повлияет на результат", - сказал Данилин на пресс-конференции.

Как отметил эксперт, муниципальная избирательная кампания проходит штатно. "Без серьезных эксцессов. Внимание к этой муниципальной кампании чуть-чуть выше, чем обычно", - сказал он. По словам Данилина, явка прогнозируется выше, чем ранее на подобных выборах.

Электоральный эксперт Наталия Елисеева отметила, что рост интереса граждан к электоральным процессам подтверждается и результатами различных исследований, что позволяет предположить, что явка на муниципальных выборах в этом году превысит показатели выборов муниципальных депутатов 2017 года.

По данным исследования, проведенного с 10 по 12 августа социологической группой Russian Field, 42,6% избирателей в Москве предпочитают дистанционный формат голосования.

"Этому немало способствует постоянное усовершенствование московской платформы ДЭГ. Например, в текущем году избирателям не нужно заранее подавать заявку для участия в онлайн-голосовании, достаточно просто подтвержденной учетной записи на официальном портале мэра и правительства Москвы. Принять решение о способе голосования можно непосредственно в один из дней выборов", - говорится в сообщении АГН "Москва".

Исследование Института Социального Маркетинга (ИНСОМАР) показало, что подавляющее большинство столичных избирателей (86-88%) хотят продолжения реализации программы мэра Москвы "Мой район".

"Стоит обратить внимание на одобрение программы мэра "Мой район". 72% респондентов так или иначе слышали о программе "Мой район". Из них - 86% москвичей хотят ее продолжения и 72% довольны ее реализацией. Данные результаты демонстрируют общую удовлетворенность жителей положением дел в столице", - рассказала Елисеева.

С 9 по 11 сентября жители столицы будут выбирать депутатов муниципальных образований. Сделать это можно будет офлайн, на участке или онлайн с помощью дистанционного электронного голосования.

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