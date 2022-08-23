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Патрушев описал одну из стратегических задач Запада

17:32
  • вторник
  • 23 августа 2022

Возрождение неонацистских идей в Европе вызывает обеспокоенность

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел во вторник в Москве рабочую встречу с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным.
Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому вооруженному конфликту с Россией

"Российская сторона обратила внимание на то, что "стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народом", - приводит сообщение пресс-службы Совбеза РИА "Новости".

Там добавили, что Патрушев выразил обеспокоенность возрождением неонацистских и неофашистских идей в Европе.

"Если в XX веке Запад предпочитал не замечать становление фашизма, то в XXI столетии целый ряд стран Запада напрямую поддерживает неонацизм, используя его в своих геополитических целях. При этом преподносит свои действия как "развитие демократии", - подчеркнул секретарь СБ.

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Николай Патрушев
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