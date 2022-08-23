ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Литве предложили варианты оплаты за транзит в Калининград

18:15
  • вторник
  • 23 августа 2022

Литовский банк "Шаулю" перестал обслуживать рублевые счета

"Российские железные дороги" предложили властям Литвы несколько вариантов оплаты транзита поездов в Калининградскую область, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в ходе общения с жителями в соцсети "ВКонтакте".

Калининградские власти отвергли риски для железнодорожного транзита
Литва оценила размещение "Кинжалов" в Калининграде

По его словам, занимающимися перевозкой грузов компаниями "решения уже найдены".

Также Алиханов подчеркнул, что российские власти считают любые ограничения транзита незаконными.

Проблемы с транзитом грузов в Калининград начались в июне. Власти Литвы отказывались пропускать попавшие под санкции Евросоюза грузы. Еврокомиссия же постановила, что железнодорожный транзит в регион не должен ограничиваться при условии контроля за перевозками.

Вместе с тем принимающий оплату за транзит литовский банк "Шаулю" перестал обслуживать рублевые счета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Товарный поезд
Товарный поезд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.