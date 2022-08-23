Литве предложили варианты оплаты за транзит в Калининград

Литовский банк "Шаулю" перестал обслуживать рублевые счета
"Российские железные дороги" предложили властям Литвы несколько вариантов оплаты транзита поездов в Калининградскую область, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в ходе общения с жителями в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, занимающимися перевозкой грузов компаниями "решения уже найдены".
Также Алиханов подчеркнул, что российские власти считают любые ограничения транзита незаконными.
Проблемы с транзитом грузов в Калининград начались в июне. Власти Литвы отказывались пропускать попавшие под санкции Евросоюза грузы. Еврокомиссия же постановила, что железнодорожный транзит в регион не должен ограничиваться при условии контроля за перевозками.
Вместе с тем принимающий оплату за транзит литовский банк "Шаулю" перестал обслуживать рублевые счета.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"