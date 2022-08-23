СК показал видео обысков по делу об убийстве Дугиной

Следователи осмотрели квартиру и гараж подозреваемой

Следственный комитет России рассказал о расследовании убийства журналистки Дарьи Дугиной. Сотрудники ведомства провели обыски в квартире и гараже, которые арендовала подозреваемая в совершении преступления, гражданка Украины Наталья Вовк.

"Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления", - говорится на сайте ведомства.

Вечером 20 августа Дугина на автомобиле возвращалась с фестиваля "Традиция" в Московской области. Во время движения в районе перекрестка Можайского и Звенигородского шоссе произошел подрыв взрывного устройства, установленного в нижней части автомобиля со стороны водителя. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Сегодня Дугину похоронили в Московской области. Церемония похорон прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие. Территория кладбища на это время была закрыта для посторонних, передает РИА Новости.

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