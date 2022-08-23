МИД сообщил о готовящемся Западом медиавбросе

Россия полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада планируют провокационные действия с целью очернить Москву в глазах мирового сообщества.

"В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов", - уточнила спикер внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнула дипломат, Россия полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности. На сегодняшний день 27 судов с продовольствием уже осуществили рейсы из украинских портов по гуманитарному коридору в Черном море.

"Наша страна остается ответственным и активным участником "Группы двадцати". США и их союзникам не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран в рамках данного авторитетного объединения", - заключила Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"