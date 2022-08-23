Корабль "Мытищи" провел стрельбу "Калибром" в Белом море

Крылатая ракета успешно поразила береговую мишень
Как сообщили в Министерстве обороны России во вторник, малый ракетный корабль "Мытищи" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа".
"По результатам средств объективного контроля высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень", - добавили в ведомстве (цитата по РИА "Новости").
Известно также, что предшествовал стрельбе сложный межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив, затем по внутренним водным путям через Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал в Белое море. Всего экипаж корабля преодолел более 2 тысяч морских миль.
В ближайшее время судно тем же маршрутом вернется в Балтийск.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"