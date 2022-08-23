Российские силовики предотвратили теракт в Бердянске

Исполнитель задержан

Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске, передает РИА "Новости".

Уточняется, что преступление по указанию спецслужб планировал на 16 июля гражданин Украины Виталий Расторгуев.

"Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле Дома культуры "Маяк", - сообщил он.

По словам Расторгуева, он входил в состав так называемой гражданской самообороны.

Как объяснил источник агентства в российских силовых структурах, теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения, в объектив которой попал момент закладки СВУ под машину.

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