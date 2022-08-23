ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия созвала заседание Совбеза ООН по ЗАЭС

22:30
  • вторник
  • 23 августа 2022

Украина пока не прекратила обстрелы атомной станции

Ситуацию вокруг Запорожской АЭС, где не прекращаются провокации со стороны Украины, прямо сейчас обсуждают на заседании Совета Безопасности ООН. Встречу созвали по инициативе Москвы.

Сегодня генеральный директор МАГАТЭ заявил, что надеется посетить Запорожскую АЭС в самое ближайшее время. Рафаэль Гросси подчеркнул, что произойти это может в течение ближайших дней. Правда, как именно специалисты будут туда добираться, пока неизвестно. Запорожская АЭС в Энергодаре находится под контролем российских войск. Украинские силы регулярно обстреливают её территорию, используя беспилотники, тяжёлую артиллерию и западные РСЗО. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны. Россия неоднократно предупреждала мировое сообщество об угрозе ядерной катастрофы. Однако западные кураторы Киева до сих пор так и не повлияли на украинские власти, чтобы те прекратили обстрелы АЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Российские военнослужащие у Запорожской АЭС
Российские военнослужащие у Запорожской АЭС
Василий Небеня
Василий Небеня
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.