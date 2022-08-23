Украина пока не прекратила обстрелы атомной станции

Ситуацию вокруг Запорожской АЭС, где не прекращаются провокации со стороны Украины, прямо сейчас обсуждают на заседании Совета Безопасности ООН. Встречу созвали по инициативе Москвы.

Сегодня генеральный директор МАГАТЭ заявил, что надеется посетить Запорожскую АЭС в самое ближайшее время. Рафаэль Гросси подчеркнул, что произойти это может в течение ближайших дней. Правда, как именно специалисты будут туда добираться, пока неизвестно. Запорожская АЭС в Энергодаре находится под контролем российских войск. Украинские силы регулярно обстреливают её территорию, используя беспилотники, тяжёлую артиллерию и западные РСЗО. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны. Россия неоднократно предупреждала мировое сообщество об угрозе ядерной катастрофы. Однако западные кураторы Киева до сих пор так и не повлияли на украинские власти, чтобы те прекратили обстрелы АЭС.

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