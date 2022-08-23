Зеленский отказался прекращать огонь

Киев все еще строит планы "возвращения" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что Киев не готов к прекращению огня.

"Мы пояснили, что "Минска-3" не будет. Поэтому стабилизировать ситуацию, там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию - этим государство Украина заниматься не будет", - сказал он.

Как добавил Зеленский, "до зимы Киев хочет много чего".

Также политик пообещал "вернуть Крым любым способом, который Украина посчитает правильным".

"И ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", - заключил Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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