Канцлер ФРГ Шольц сравнил Сталина и Гитлера

Немецкий политик призвал почтить "память жертв сталинизма и фашизма"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении к участникам второго саммита Крымской платформы заявил, что мировое сообщество никогда не признает вхождение украинских территорий в состав России.

"Мы осуждаем Россию за то, что она пытается силой отобрать у Украины определенные территории. Любые попытки изменить статус каких-либо частей украинской территории никогда не получит признания с нашей стороны", - подчеркнул немецкий политик.

Он отметил, что подобные шаги делают невозможными переговоры.

Шольц заявил, что Германия выражает решительную поддержку Украине в виде санкций, финансовой помощи и дальнейшего предоставления оружия.

"Сегодня, 23 августа, когда мы чтим память жертв сталинизма и фашизма, надо сказать, что международное сообщество никогда не признает империалистическую незаконную аннексию украинской территории со стороны России", - заявил канцлер Германии (цитата по "Интерфакс-Украина").

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