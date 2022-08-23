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В Британии может закрыться более 70% пабов

20:35
  • вторник
  • 23 августа 2022

Цены на энергоносители стремительно растут

Более 70% пабов в Великобритании, скорее всего. не переживут зиму, пишет газета Morning Advertiser.

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"Почти три четверти пабов вряд ли переживут зиму, если не будут приняты меры для решения энергетического кризиса", - отмечено в материале.

Как уточняют эксперты, дело в стремительном росте цен на энергоносители.

Так, более 65% владельцев пабов заявили, что их расходы на коммунальные услуги увеличились более чем на 100%, а у 30% - на 200%

Ранее стало известно, что с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество в Британии вырос на 54%. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.

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