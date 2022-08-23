Роспотребнадзор: дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья

Смог связан с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях

Дымка и запах гари в Москве, которые появились из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, не опасны для здоровья москвичей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Москве.

"Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом, не представляют опасности для здоровья жителей города", - говорится в сообщении службы.

По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", "максимально разовые концентрации веществ в атмосферном воздухе в динамике за период с 18 по 23 августа зарегистрированы ниже предельно допустимых значений".

Лесные пожары в соседних с Москвой областях пока не удалось потушить. По расчетам Росгидромета, запах дыма и смог могут ощущаться в столице до 25 августа.

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