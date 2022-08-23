ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор: дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья

21:01
  • вторник
  • 23 августа 2022

Смог связан с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях

Дымка и запах гари в Москве, которые появились из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, не опасны для здоровья москвичей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Москве.

"Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом, не представляют опасности для здоровья жителей города", - говорится в сообщении службы.

По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", "максимально разовые концентрации веществ в атмосферном воздухе в динамике за период с 18 по 23 августа зарегистрированы ниже предельно допустимых значений".

Лесные пожары в соседних с Москвой областях пока не удалось потушить. По расчетам Росгидромета, запах дыма и смог могут ощущаться в столице до 25 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Смог в Москве
Смог в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.