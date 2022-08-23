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СК возбудил дело после сноса памятника воинам-освободителям в Риге

21:12
  • вторник
  • 23 августа 2022

Решение о сносе было принято депутатами рижской думы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"23 августа в столице Латвии начался снос памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Решение о сносе было принято депутатами рижской думы, публично оно было озвучено и поддержано мэром латвийской столицы Мартиньшем Стакисом", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье об уничтожении воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов.

Как подчеркнули в СК, действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.

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Снос памятника воинам освободителям Советской Латвии и Риги
Снос памятника воинам освободителям Советской Латвии и Риги
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