Лавров дал высокую оценку российско-индийским отношениям

Москва намерена укреплять двусторонние связи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил нынешний уровень отношений между Москвой и Нью-Дели.

"Россия дорожит многовековой историей российско-индийской дружбы. Всегда исходим из того, что взаимодействие России и Индии, будь то политическое, гуманитарное или торгово-инвестиционное, носит самоценный характер и не зависит от колебаний международной конъюнктуры, - отметил глава внешнеполитического ведомства в обращении к гостям вечера, посвященного 75-летию независимости Индии и установлению дипотношений Москвы и Нью-Дели (цитата по РИА "Новости").

Как добавил министр, Россия решительно настроена укреплять двусторонние связи.

Ранее Владимир Путин заявил, что российско-индийские отношения развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Так, Москва и Нью-Дели успешно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур.

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