Подход к зданию заминирован

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером во вторник, что украинские военные в Великой Балке Одесской области оборудовали опорный пункт на территории школы по Центральной улице. На крыше установлена зенитная установка, подход к школе заминировали, а местных жителей об этом не предупредили.

Также стало известно, что боевики украинских нацбатальонов разместили склады с боеприпасами, вооружение и бронетехнику в школе в селе Нерубайское Одесской области, при этом мирных жителей в округе не эвакуировали.

Кроме того, ведомство сообщило, что украинские боевики разместили опорный пункт и крупнокалиберные пулеметы в школе в поселке Знобь-Новгородское в Сумской области на границе с Россией. В Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома украинские подразделения обустроили склады вооружения и боеприпасов, мирным жителям запрещено покидать свои дома.

Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 19 722,44 гектара территории, обезвредили 591124 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.

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