ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский аналог "Википедии" перестал работать в день запуска

21:48
  • вторник
  • 23 августа 2022

Сайт энциклопедии - руни.рф - недоступен

В России перестал работать сайт энциклопедии "Руниверсалис" - это аналог "Википедии", где, как заявили авторы проекта, собираются "уважать традиционные ценности".

Подробности о "Руниверсалисе" в своем телеграме рассказал замглавы комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин. По его словам, "Руниверсалис" делают бывшие редакторы русскоязычной "Википедии".

"Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства России и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться", - написал депутат.

Сейчас сайт энциклопедии - руни.рф - недоступен. Ранее пользователи нашли там разделы "В новостях", "Цитата дня", "Статья дня" и "Я так и знал!" (о русофобии).

В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал владельца и оператора "Википедии" Wikimedia Foundation на 5 миллионов рублей за неудаление статей с фейками. Роскомнадзор обязал поисковики помечать владельца энциклопедии как нарушителя законов России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мужчина со смартфоном за ноутбуком
Мужчина со смартфоном за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.