Российский аналог "Википедии" перестал работать в день запуска

Сайт энциклопедии - руни.рф - недоступен

В России перестал работать сайт энциклопедии "Руниверсалис" - это аналог "Википедии", где, как заявили авторы проекта, собираются "уважать традиционные ценности".

Подробности о "Руниверсалисе" в своем телеграме рассказал замглавы комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин. По его словам, "Руниверсалис" делают бывшие редакторы русскоязычной "Википедии".

"Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства России и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться", - написал депутат.

Сейчас сайт энциклопедии - руни.рф - недоступен. Ранее пользователи нашли там разделы "В новостях", "Цитата дня", "Статья дня" и "Я так и знал!" (о русофобии).

В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал владельца и оператора "Википедии" Wikimedia Foundation на 5 миллионов рублей за неудаление статей с фейками. Роскомнадзор обязал поисковики помечать владельца энциклопедии как нарушителя законов России.

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