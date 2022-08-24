Еврокомиссия призвала жителей ЕС есть насекомых

Европейцев такое меню не устраивает

Румяная свиная отбивная? Сочная куриная котлета? Уберите это немедленно! Переходим на пудинги из мучных червей и становимся ближе к миру тех, кто ползает. Еврокомиссия настойчиво предлагает жителям стран ЕС есть насекомых.

Вот праздник-то! Что это за новые деликатесы, которые нужно употреблять в пищу европейцам? Домашние сверчки, жёлтые черви и мигрирующая саранча. Европейцы, ещё не привыкшие к новой гастрономической политике, взорвали соцсети: "Ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня родители, бабушка и дедушка".

Буквально в августе Европейское агентство по безопасности продуктов питания внесло в список альтернативных источников белка личинок моли. Не желаете отведать? Одновременно в Европе предлагают отправить на убой коров, овец, кур передушить. Зачем? А они против экологии. Выбросов много допускают. В Голландии фермеры выходят на митинги – не хотят скотину резать просто так.

Сколько лет все эти овцы, куры и свиньи выбрасывали себе спокойно метан и всякий азот в атмосферу, а европейцы наслаждались сочными шницелями и каре ягнёнка. Пусть безумная Грета Тунберг показывает публике, что ее тошнит от гамбургеров.

Остановимся на минуту! Экологические ценности - штука классная. Безусловно, в зелёную повестку закачивают огромные деньги, которые нужно отрабатывать. Вдобавок, в Европе понимают – экономический кризис приводит к тому, что кусок говядины или куриное филе скоро будут просто не по карману рядовому европейцу, или как минимум превратятся в продукты для праздничного стола.

Без газа не получишь дешёвых удобрений. Без удобрений не вырастишь хороший урожай. Без фуражного зерна не откормишь скотину до потребительской кондиции.

Что остаётся? Под флагом экологического сознания продавать рядовому избирателю идею – едим тараканов вместо говядины. Вовсе не из-за кризиса. Экологическое будущее такое. При этом проблемы миллионов людей, которые голодают в Африке и азиатских странах, страшно далеки от всех этих экологических истерик. Там мечты другие. Им бы спать лечь на сытый желудок. Но стабильным и сознательным европейцам разве есть дело до каких-то там африканцев? С чего они там должны жить хорошо и сыто? Как и всякие украинцы, и русские, и китайцы. Это всё третий мир.

Если через пару лет европейский друг пригласит вас отведать пудинга и белковый стейк, будьте осторожны. Там уже в действительности всё не так, как на сам деле.

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