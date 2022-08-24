Эксперт оценил состояние атомной отрасли Украины

Многие реакторы нуждаются в ремонте

В каком состоянии находится сегодня Запорожская АЭС и атомная отрасль Украины в целом? Какой запас прочности остаётся у атомных блоков, созданных ещё в советское время? Куда Украина отправляет ядерные отходы? И поддерживают ли российские атомщики сотрудничество с украинскими коллегами?

В программе "События. 25 час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с членом Общественного совета корпорации "Росатом" Валерием Меньщиковым.

"Состояние атомной отрасли на Украине вызывает тревогу. Подходит 30-летний срок для многих реакторов. Требуется большой планово-предупредительный ремонт. А где взять запчасти? А где взять инженерную поддержку, потому что это реакторы советского дизайна", - отметил он.

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