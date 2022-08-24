В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

В нашем Минобороны рассказали о мужестве российских военных и бойцов народных милиций республик Донбасса, которое они проявляют в ходе спецоперации.

Механик-водитель самоходной артиллерийской батареи Юрий Раченко служит в Народной милиции ЛНР с 2014 года. Во время освобождения одного из населённых пунктов артиллеристы попали под вражеский обстрел, но Юрий сумел вывести боевую машину из-под огня, чем спас не только свою, но и другие артустановки на замаскированных позициях.

Рядовой Владимир Байгабулов во время инженерной разведки обнаружил вооружённую группу диверсантов и вместе с сослуживцами атаковал противника. Все неонацисты были уничтожены, а наши военные продолжили разминировать дорогу на пути российской колонны. Владимир лично обезвредил 9 растяжек и два управляемых фугаса.

Группа парашютно-десантной роты, в которой действовал рядовой Андрей Головко, обнаружила засаду украинских националистов. Несмотря на численное превосходство противника, наши десантники вступили в бой и уничтожили всех радикалов. Андрей получил ранение, но несмотря на это, смог взять в плен националиста, который в ходе допроса выдал важные сведения.

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