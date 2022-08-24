Минобороны показало работу ударных вертолетов Ми-28

Ми-28 уничтожают военную инфраструктуру ВСУ

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы ударных вертолётов Ми-28 и групп огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ударные вертолёты Ми-28, они же "Ночные охотники", работают парами, они летают на предельно малых высотах, уничтожая бронетехнику и военную инфраструктуру ВСУ. Кроме того, пилоты прикрывают наземные подразделения, доставляют десант и боеприпасы.

Огневую поддержку наших подразделений обеспечивают многоцелевые вертолёты Ми-8. Экипажи меняются несколько раз в день, благодаря этому боевые машины могут работать круглосуточно, без перерыва выполняя поставленные командованием задачи.

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