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Три судна сорвало с якоря в Татарском проливе

09:05
  • среда
  • 24 августа 2022

Ведется спасательная операция

В Татарском проливе проходит спасательная операция - там дрейфуют три сорванных с якоря российских судна, на которых находятся более 60 человек, сообщает "ТВ Центр".

К месту происшествия направили два морских буксира. Также задействованы несколько вертолетов МИ-8 из авиапарка МЧС. По факту происшествия транспортная прокуратура уже начала проверку. Специалисты оценят действия судовладельцев и должностных лиц на предмет соблюдения российского законодательства.

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