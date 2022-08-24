Россия представила Совбезу ООН доказательства обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Об этом рассказал российский постпред

Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской атомной электростанции. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что в распоряжении России имеется целая подборка таких фотосвидетельств. Небензя также перечислил обстрелы Запорожской АЭС, совершенные украинскими военными за последние дни.

В частности, 22 августа нанесен удар беспилотниками в районе лабораторно-бытового корпуса №2, а из американского дальнобойного артиллерийского оружия обстреляна ТЭС в Энергодаре. По имеющимся сведениям, один мирный житель погиб, один был ранен, цитирует Небензю ТАСС.

Ранее Россия уже уведомляла международные организации о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и о возможных последствиях таких действий. Российская сторона напоминает о полученных Минобороны России данных, согласно которым Киев и его американские покровители пытаются разыграть карту, вызвав "небольшой инцидент" на АЭС и обвинить в этом Россию.

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