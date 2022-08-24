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Россия представила Совбезу ООН доказательства обстрела ВСУ Запорожской АЭС

08:20
  • среда
  • 24 августа 2022

Об этом рассказал российский постпред

Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской атомной электростанции. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается напряженной

Дипломат отметил, что в распоряжении России имеется целая подборка таких фотосвидетельств. Небензя также перечислил обстрелы Запорожской АЭС, совершенные украинскими военными за последние дни.

В частности, 22 августа нанесен удар беспилотниками в районе лабораторно-бытового корпуса №2, а из американского дальнобойного артиллерийского оружия обстреляна ТЭС в Энергодаре. По имеющимся сведениям, один мирный житель погиб, один был ранен, цитирует Небензю ТАСС.

Ранее Россия уже уведомляла международные организации о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и о возможных последствиях таких действий. Российская сторона напоминает о полученных Минобороны России данных, согласно которым Киев и его американские покровители пытаются разыграть карту, вызвав "небольшой инцидент" на АЭС и обвинить в этом Россию.

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