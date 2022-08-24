Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации ВС России

Бывшего мэра Екатеринбурга уже штрафовали за это

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии. Об этом в среду, 24 августа, рассказали в региональных экстренных службах.

По словам собеседника ТАСС, Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова заявила, что пока не может подтвердить информацию о задержании своего клиента, ей "нужно как минимум узнать".

При этом в течение 2022 года Ройзмана три раза штрафовали за дискредитацию ВС России в социальных сетях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС, а также призывы к антироссийским санкциям. Самое суровое наказание — 15 лет лишения свободы, оно предусмотрено, если фейки о российской армии повлекут тяжкие последствия.

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