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Посольство России в США возмутилось реакцией Госдепа на убийство Дугиной

08:58
  • среда
  • 24 августа 2022

Заявление Госдепа в посольстве назвали бесстыдными инсинуациями

У России вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались убийством журналистки Дарьи Дугиной, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений. Об этом во вторник, 23 августа, рассказали в посольстве России в США.
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В дипмиссии указали, что представители американских властей не подвергают сомнению высказывания украинских деятелей о "непричастности" Киева к убийству.

Убийство Дугиной "не может быть поводом для очередных бесстыдных инсинуаций со стороны Госдепартамента", цитирует заявление российского посольства РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что комментарий, который дал Госдепартамент США в связи с убийством российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, ставит под вопрос правозащитную деятельность самих Соединенных Штатов. Поскольку убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны, значит, никакого морального права судить о правах человека в отдаленных точках мира у Вашингтона нет.

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Дарья Дугина
Дарья Дугина
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