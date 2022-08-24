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Турция призвала Россию вернуть Крым Украине

09:17
  • среда
  • 24 августа 2022

Это должно быть основой соглашения Москвы и Киева, считают в Анкаре

Крым должен вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение. Такое мнение выразил в среду, 24 августа, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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Турецкий чиновник назвал присоединение Крыма к России по итогам референдума 2014 года "незаконной аннексией", а также отметил, что позиция Турции по этому вопросу не изменилась — Крым, в глазах официальной Анкары, "является частью украинской территории".

Такая позиция, по мнению Калына, должна быть основой любого соглашения, которое будет заключено между Россией и Украиной, заявил чиновник в интервью CNN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть Крым любым способом, который Украина посчитает правильным". По утверждению украинского политика, для этого Киеву "не нужно консультироваться с другими странами".

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