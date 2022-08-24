Генсек НАТО рассказал о цене за оказание поддержки Украине

Европе придется заплатить, признал Столтенберг

Оказание дальнейшей поддержки Украине необходимо, хотя это нелегкая задача, Европа заплатит цену за помощь Киеву. Такое мнение во вторник, 23 августа, высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам политика, НАТО отмечает беспрецедентную поддержку со стороны европейских союзников по НАТО, Германии, Канады, США и многих других стран мира.

В ходе форума "Крымская платформа" президента Украины Владимира Зеленского со стороны НАТО был подан четкий сигнал о том, что "мы солидарны с Украиной и будем поддерживать ее столько, сколько это необходимо", заявил Столтенберг.

Однако генсек НАТО отметил, что оказание военной поддержки Киеву — непростая задача и требует тяжелой работы, однако альтернативы ей нет.

Столтенберг предупредил, что предстоящая зима будет суровой — Европа "заплатит цену за нашу поддержку Украины вследствие санкций и, конечно же, того факта, что Россия использует энергию в качестве оружия", сообщает ТАСС.

Антироссийские санкции уже обернулись негативными последствиями для жителей Европы. При этом граждан Германии призвали принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую жизнь".

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