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Литва решила сделать пропуском в Прибалтику для россиян позицию по спецоперации

10:00
  • среда
  • 24 августа 2022

Пускать предлагают лишь противников спецоперации

Россияне, желающие пересечь границу стран Балтии, могут быть не допущены для въезда, если не выскажутся против проведения Россией военной операции на Украине. Об этом в среду, 24 августа, заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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Литовский министр заявил, что сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан России их позицией относительно действий российских властей на Украине, а также уточнять "чей Крым".

Если человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии или Польши, скажет, что Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности, заявил Ландсбергис.

Соответственно, такого гражданина могут не пропустить через границу, сообщает ТАСС.

Евросоюз тем временем готовится выработать единую позицию по теме выдачи шенгенских виз гражданам России. Этот вопрос вынесут на общее обсуждение в рамках неформальной встречи, которая запланирована на 30 августа в Праге на уровне министров иностранных дел стран — членов ЕС.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
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