Баснословные гонорары: сколько платили за корпоративы уехавшим из России звездам

Артисты получали от 700 тысяч до 21 миллиона

После начала специальной военной операции многие российские звезды предпочли уехать из страны. Там они с нуля начинают новую жизнь: без армии поклонников, расписанных на год вперед концертов, многомиллионных гонораров.

Некоторые звезды не скрывают, что жить им стало тяжело. Так, признанная иностранным агентом Татьяна Лазарева пожаловалась, что сидит в Испании без работы. При это в России ведущая получала около 715 тысяч рублей за ведение корпоративов.

Куда больше зарабатывали Анна Седокова и обосновавшаяся в Ереване Екатерина Варнава – по 15 тысяч евро (или почти 900 тысяч по курсу на 24 августа). Историк моды Александр Васильев, перебравшийся в Париж, просил за свои мастер-классы по миллиону рублей, а певица Монеточка готова была спеть на частном мероприятии за 1,2 миллиона.

Уехавший в Лондон Борис Гребенщиков брал за корпоративы по 2 миллиона рублей. Столько же зарабатывали Лайма Вайкуле, Верка Сердючка и Иван Дорн.

За 2,7 миллиона рублей можно было услышать Веру Брежневу и Наргиз Закирову, а Ани Лорак и Александра Ревву – за 3 миллиона. Группа Little Big и Макс Барских брали за корпоративы по 3,5 миллиона.

Валерий Меладзе и София Ротару за свои концерты брали по 4,7 миллиона. А Лобода свои выступления на частных вечеринках оценивала в 5,3 миллиона.

Возглавляют рейтинг такие тяжеловесы, как группа Би-2 (6 миллионов рублей) и Максим Галкин (7,2 миллиона). Но даже они не могут сравниться с лидерами рейтинга – певицами Земфирой и Аллой Пугачевой. Первая уехала вместе с подругой Ренатой Литвиновой в Париж. В России же она зарабатывала по 12 миллионов рублей за выступления на закрытых мероприятиях. Примадонна и вовсе стоила почти в два раза дороже – 21 миллион. Стоит отметить, что эта оценка номинальная, в последние годы уговорить Пугачеву выступить даже на корпоративе, было практически невозможно.

Источник: kp.ru.

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