В Совбезе ООН обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Россия представила доказательства обстрела ВСУ ЗАЭС

Ядерный шантаж и подлые террористические акты Киева обсудили на заседании Совбеза ООН. Его созвали по инициативе Москвы. Постпред России Василий Небензя призвал самым решительным образом повлиять на действия украинской стороны. Обстреливая Запорожскую АЭС, националисты, по сути, удерживают в заложниках население Европы. Но у западных стран не хватает смелости признать факты. Киев уже давно перешёл все возможные границы. Прибегает к физической расправе. Речь о заказном убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Россия требует осудить это чудовищное преступление.

Распечатки в руках постпреда России при ООН - фотографии разрушений Запорожской АЭС. Прямые доказательства ударов ВСУ по ядерному объекту. Повсюду - следы разрушений. Насосные станции выведены из строя, повреждены линии электропередачи. Однако вместо того, чтобы осудить действия украинской армии, западные коллеги предпочитают не замечать очевидное и трусливо обходят вопрос стороной. Более того, призывают Россию прекратить усугублять ситуацию.

"Такое ощущение, что наши коллеги существуют в своей параллельной реальности, в которой российские военные сами обстреливают станцию, которую охраняют. Да еще и из американских систем", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Очередное заседания Совбеза ООН из-за ситуации вокруг АЭС созвали по инициативе Москвы. С прошлого обсуждения прошло две недели. За это время, подчеркнул наш постпред, положение на станции заметно ухудшилась. И явно не по вине России.

Дипломат в очередной раз подчеркнул: российская армия не размещает на станции тяжелых вооружений и не использует объект в военных целях. Наоборот, делает все возможное, чтобы обеспечить работу энергоблоков: сейчас полноценно функционируют два, еще четыре приостановлены. Однако непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, в том числе с применением беспилотников, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, создают все новые риски. В которых запад отчаянно продолжает винить Москву.

В том, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС, могла бы убедиться комиссия МАГАТЭ, которую давно приглашают посетить ядерный объект. Очевидно, тогда уже западу вряд ли удастся отмолчаться. Пока же политики продолжают плодить инсинуации и уверенно следовать принципам двойных стандартов. Так, замгенсека ООН Розмари ди Карло заявила, что производимая на Запорожской АЭС энергия принадлежит Украине.

"Мы услышали слова, что электричество Запорожской АЭС принадлежит Украине. Хотели бы обратить внимание, что мы не слышали таких слов от секретариата ООН ни в отношении замороженных на Западе российских финансовых активов, ни в отношении сирийской нефти, которую разворовывают американские власти, которые незаконно оккупируют часть Сирии. Не слышали это никогда!" – заявил Небензя.

Еще одной важной темой, которую затронула российская сторона, стало убийство Дарьи Дугиной. Наша делегация представила неопровержимые доказательства причастности к этому спецслужб Украины. В том числе фотографию журналистки, опубликованную на запрещенном в России сайте "Миротворец". По данным российских спецслужб, совершившая подрыв автомобиля Дугиной женщина была связана с террористической организацией "Азов" (запрещена в России). Василий Небензя призвал осудить очередное преступление киевского режима.

"В силу своей профессиональной деятельности журналист уже давно была на прицеле украинских националистов. Вот её фото с печально известного сайта "Миротворец", о котором мы неоднократно говорили. Они открыто бравируют ее убийством", - отметил Небензя.

Но вместо того, чтобы осудить действия киевского режима, американские коллеги, наоборот, заговорили о возможной причастности Москвы. Так, представитель Госдепартамента ранее не исключил, что произошедшее было "операцией под чужим флагом" со стороны России. В ответ наши дипломаты назвали слова Неда Прайса набором безответственных русофобских заявлений.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"