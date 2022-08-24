В Латвии провели массовые задержания у памятника Освободителям Риги

Варварская акция городских властей вызвала волну негодования у неравнодушных граждан

В Латвии политика русофобии, похоже, окончательно стала официальной доктриной государства. Президент Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества. Это заявление прозвучало на фоне вопиющего сноса памятника Воинам-освободителям латвийской столицы.

Автозаки один за другим мчатся в участок - увозят задержанных с так называемого места преступления. В Парке Победы гуляют люди. Они пришли выразить своё несогласие со сносом памятника Освободителям Риги. На борьбу с мирными протестующими в лучших традициях демократической Европы бросили значительные силы полиции.

После призывов разойтись стражи порядка приступают к жёстким действиям. С участниками акции не церемонятся. Скручивают прямо во время общения с прессой. После силовики с гордостью рапортуют: "Четырнадцать человек, которым неоднократно давали указание прекратить нарушение закона, не подчинились требованиям полиции. Их задержали и доставили в отделения для проведения процессуальных действий. Возбуждено 14 дел об административных правонарушениях".

Нарушение закона - это попытки возложить цветы и зажечь свечи. Не у памятника, а в сотнях метров от него. Сам монумент огорожен забором, людей к нему не пускают. Несмотря на угрозы, люди не расходятся. Отвечают любимыми песнями военных лет.

Но, оказывается, что и пение под запретом. С каких пор, правоохранители сказать не могут. Когда активисты начинают петь колыбельную по-латышски - впадают в ступор. Министр иностранных дел страны пригрозил протестующим высылкой. Видимо, так в республике трактуют свободу слова и выражения мнения. Очевидно, хвалёные европейские ценности идут на экспорт, а к своим не применяются.

Судьба памятника уже решена. Демонтаж закончат осенью. На него потратят более двух миллионов евро. После сноса монумент уничтожат. В мэрии заявили, что он не имеет художественной ценности. Якобы эксперты Музея оккупации провели искусствоведческий анализ. Правда, в самом музее сообщили, что подобных оценок не давали.

Борцов с историей не смущает, что их поймали на откровенном вранье. Они продолжают искоренять наследие СССР и память о подвиге советских солдат. 100 тысяч красноармейцев отдали свои жизни за освобождение Прибалтики. Выбили фашистов из Риги, под которой гитлеровцы устроили жуткий лагерь смерти Саласпилс, где творили бесчеловечные и изуверские вещи.

Негодование из-за сноса монумента в честь освободителей Латвии разделили и в эстонской Нарве. Недавно по указанию властей там сняли с постамента легендарный Т-34. Жители выложили из свечей надпись "Память бессмертна".

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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