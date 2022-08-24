"Тягаться бессмысленно": бойцы ВСУ массово сдаются в плен

Российские военные и бойцы республик Донбасса штурмуют позиции противника и подавляют огневые точки

Пять мирных жителей ДНР погибли, 14 ранены - это результат очередного акта террора со стороны Киева. Украинские боевики накануне нанесли массированные удары по Донецку. Утром возобновили обстрелы. Под огнём Горловка. Снаряд попал в здание школы-интерната. Погиб мужчина. Есть пострадавшие. Несколько районов города обесточены.

В заданный район ударный вертолет Ми-28 идет на предельно малой высоте и набирает ее только непосредственно перед ударом по намеченной цели. От зенитных средств противника во время маневра защищают тепловые ловушки. А прикрытие во время всего полета обеспечивают бойцы группы огневой поддержки армейской авиации.

Боевые "спарки" ударных Ми-28 и транспортных Ми-8 АМТШ круглосуточно обеспечивают сопровождение воинских колонн, доставку десанта и военных грузов. Задача группы огневой поддержки в случае нештатной ситуации прикрывать и эвакуировать экипаж.

"Отвечаем мы за летчиков. Их нужно беречь. Потому что техника ремонтируется, восстанавливается, новая. А кадры, которые прошли обучение, они намного важнее. Тем более, опыта у них сейчас очень много, у ребят, и их нужно беречь, конечно", - рассказал старший группы огневой поддержки Алексей.

Богатый боевой опыт у самого Алексея. В зоне спецоперации он с самого начала и уже не раз со своей группой спасал экипажи. А во время вылетов часто видит такую картину.

"Машут руками целые семьи, бабушки крестят - благословляют. Ну, наверное, правильное дело делаем, люди нас поддерживают. Очень приятно, конечно. И, когда летишь на боевой вылет, это помогает", - говорит Алексей.

Возле населенного пункта Курахово Марьинского района ДНР союзные силы точечным ударом уничтожили еще одну американскую гаубицу М777. В том числе и из таких оружий националисты пока еще бьют по Донецку. А это кадры, снятые минувшей ночью в Токмаке Запорожской области. Город находится на территории освобожденного Пологовского района. Но ВСУ, используя артиллерию натовского калибра, продолжают обстрелы. Одновременно в Минобороны России сообщают о массовых случаях дезертирства и сдачи в плен украинских военнослужащих.

- Почему приняли решение сложить оружие?

- Ну, как бы вам по-простому сказать - тягаться бессмысленно.

Вместе с тем в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию сообщили, что постоянно фиксируют факты размещения ВСУ вооружения и военной техники в жилых кварталах. Только за последние сутки это происходило в Одессе, Харькове, Сумах и в областных населенных пунктах. При этом националисты не дают жителям эвакуироваться, прикрываясь ими как "живым щитом" и планируя обвинить потом союзные силы в ударах по мирному населению. Но люди в освобожденных районах говорят обратное.

В освобожденный Лисичанск в ЛНР военнослужащие Центрального военного округа доставляют продукты, а также обеспечивают город водой. В городе заработал рынок, в соседние населенные пункты пустили бесплатные автобусы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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