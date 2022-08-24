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Аномальная погода в центральной России: когда ждать похолодания

11:56
  • среда
  • 24 августа 2022

Жаркая погода продержится в Москве до конца августа

В среду в Москве ожидается +33 градуса и, скорее всего, будет побит температурный рекорд 1938-го года. В столице сохраняется лёгкая дымка от природных пожаров в соседних областях. В 18 субъектах России остаётся свыше 100 очагов возгорания. В Рязанской области пройденная огнём площадь за сутки выросла примерно на четверть и превысила 11 с половиной тысяч гектаров.

Подробнее – в репортаже Екатерины Гоголевой

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