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Международный турнир по бильярдному спорту проходит в "Лужниках"

11:58
  • среда
  • 24 августа 2022

Представлены более 20 стран

Во Дворце спорта "Лужники" на этой неделе проходит один из самых престижных турниров мирового значения по бильярдному спорту - Кубок Кремля.

Опытнейшие спортсмены более чем из 20 стран продемонстрируют своё мастерство в трёх традиционных дисциплинах: "Свободная пирамида" - участвуют женщины, "Комбинированная пирамида" - для мужчин и "Пул 10" - смешанный чемпионат.

Кроме того, в этом году организаторы подготовили дополнительный бонус - матчевая встреча по пулу между сборными Москвы и Беларуси, сообщает "ТВ Центр". Призовой фонд турнира составляет 4 миллиона рублей.

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