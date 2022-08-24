Международный турнир по бильярдному спорту проходит в "Лужниках"

Представлены более 20 стран
Во Дворце спорта "Лужники" на этой неделе проходит один из самых престижных турниров мирового значения по бильярдному спорту - Кубок Кремля.
Опытнейшие спортсмены более чем из 20 стран продемонстрируют своё мастерство в трёх традиционных дисциплинах: "Свободная пирамида" - участвуют женщины, "Комбинированная пирамида" - для мужчин и "Пул 10" - смешанный чемпионат.
Кроме того, в этом году организаторы подготовили дополнительный бонус - матчевая встреча по пулу между сборными Москвы и Беларуси, сообщает "ТВ Центр". Призовой фонд турнира составляет 4 миллиона рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"