"Паника прошла": ВЦИОМ оценил потребительское поведение россиян

Граждане адаптируются к новым условиям

С введением новых антироссийских санкций граждане России начинают свыкаться, что сказывается на потребительском спросе — покупатели начинают действовать более уверенно. Об этом в среду, 24 августа, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Как отметил эксперт, "самые апокалиптические прогнозы не сбылись, бренды уходят, торговля продолжается, находятся аналоги, какие-то отечественные или из других стран, параллельный импорт запустился".

В результате "паника прошла, страха стало меньше" — потребители стали демонстрировать более уверенное поведение, вновь несколько увеличили свои траты и стали активнее брать кредиты.

По словам Федорова, "происходит такое постепенное привыкание, адаптация, потребительский спрос помаленьку начинает восстанавливаться", сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что помощь государства гражданам в виде увеличения размера социальных выплат положительно сказывается на всей экономике, так как способствует росту потребительского спроса.

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