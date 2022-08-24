В Госдуме предложили лишать гражданства за осуждение России ради визы

Некоторые страны Запада ставят такое осуждение условием въезда на свою территорию

Необходимо создать правовой механизм лишения гражданства лиц, которые в целях получения визы поддержат западную критику России. С такой инициативой в среду, 24 августа, выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев.

Парламентарий обратился к замглавы российского правительства вице-премьера Андрею Белоусову с напоминанием, что в последнее время появились сообщения о том, что некоторые западные страны готовят поправки в миграционное законодательство.

При этом обязательным условием получения визы станет запись или декларация на бумаге в посольстве с обязательным осуждением спецоперации и признанием нелегитимности российских властей.

Для защиты интересов Российской Федерации Сухарев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства или ограничения на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, сообщает RT.

Ранее власти Литвы предложили пропускать через границу только тех россиян, которые осудят действия властей России и заявят, что Крым принадлежит Украине. Остальные, как думают в Вильнюсе, могут представлять угрозу национальной безопасности.

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