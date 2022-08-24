В Запорожье в результате взрыва погиб глава ВГА Михайловки

Покушения на чиновников участились

В Запорожской области погиб глава военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловки Иван Сушко.

Его автомобиль умышленно взорвали, сообщил представитель Главного совета ВГА области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

"Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство", - написал он.

Сушко после взрыва в критическом состоянии доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли.

С начала лета было совершено несколько покушений на чиновников в Запорожской и Херсонской областях. В частности, накануне были предприняты попытки убийства замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина.

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