В Запорожье в результате взрыва погиб глава ВГА Михайловки

Покушения на чиновников участились
В Запорожской области погиб глава военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловки Иван Сушко.
Его автомобиль умышленно взорвали, сообщил представитель Главного совета ВГА области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
"Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство", - написал он.
Сушко после взрыва в критическом состоянии доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли.
С начала лета было совершено несколько покушений на чиновников в Запорожской и Херсонской областях. В частности, накануне были предприняты попытки убийства замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"