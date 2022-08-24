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В Гидрометцентре назвали условие полного исчезновения смога в Москве

10:58
  • среда
  • 24 августа 2022

Запах гари и смог появились в столице из-за пожаров в Рязанской области

Очистить воздух в столичном регионе поможет хороший ливень. Об этом в среду, 24 августа, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Смог и запах гари в Москве продержатся до конца недели

Как пояснила эксперт, ветер сейчас поступает в столичный регион с восточных направлений, поэтому дым от лесных пожаров в Рязанской области распространяется до Москвы.

Чтобы потушить лесные пожары, от которых в Москве чувствуется запах гари, нужны ливневые либо затяжные дожди. Однако до конца текущей недели их ожидать не стоит.

Что касается следующей недели, точный прогноз погоды для Центрального региона пока составлять преждевременно, рассказала Паршина в интервью радио Sputnik.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что дымка и запах гари в Москве, которые появились из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, не опасны для здоровья москвичей. Максимальные разовые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в динамике за период с 18 по 23 августа были ниже предельно допустимых значений.

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