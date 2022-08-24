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Шойгу объяснил замедление темпов спецоперации на Украине

10:40
  • среда
  • 24 августа 2022

Россия стремится минимизировать потери среди мирного населения

Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине является сознательным решением, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это связано со стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.
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"В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооружённых сил Украины - пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан", - заявил глава Минобороны.

Он отметил, что российские военные организовали системную работу "на освобожденных территориях по налаживанию мирной жизни". В частности, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются инфраструктура и системы жизнеобеспечения.

В то же время украинские силы применяют тактику выжженной земли и действуют как террористы, заявил Шойгу. По его словам, военные и боевики используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом.

"Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами "Лепесток" населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре", - отметил он.

Источник: "Интерфакс"

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