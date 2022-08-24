Шойгу объяснил замедление темпов спецоперации на Украине

Россия стремится минимизировать потери среди мирного населения

Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине является сознательным решением, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это связано со стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.

"В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооружённых сил Украины - пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан", - заявил глава Минобороны.

Он отметил, что российские военные организовали системную работу "на освобожденных территориях по налаживанию мирной жизни". В частности, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются инфраструктура и системы жизнеобеспечения.

В то же время украинские силы применяют тактику выжженной земли и действуют как террористы, заявил Шойгу. По его словам, военные и боевики используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом.

"Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами "Лепесток" населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре", - отметил он.

Источник: "Интерфакс"

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