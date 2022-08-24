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Венгрия отказалась вводить визовые ограничения против россиян

10:43
  • среда
  • 24 августа 2022

В Будапеште разделяют позицию Берлина

Власти Венгрии не планируют вводить визовые ограничения для россиян.
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Об этом в среду, 24 августа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Будапешт разделяет позицию немецких властей по этому вопросу.

"Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", - отметил он.

Евросоюз готовится выработать единую позицию по теме выдачи шенгенских виз гражданам России. Этот вопрос вынесут на общее обсуждение в рамках неформальной встречи, которая запланирована на 30 августа в Праге на уровне министров иностранных дел стран — членов ЕС. Ограничения поддерживают власти Эстонии, Литвы и Финляндии.

Ранее стало известно, что Литва решила сделать пропуском в Прибалтику для россиян позицию по спецоперации.

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