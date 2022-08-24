Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Лидеры отметили роль российских миротворцев

Обстановку в Нагорном Карабахе в среду по телефону обсудили Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Разговор состоялся по инициативе Еревана.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры подтвердили важность последовательной реализации трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана.

Также Путин и Пашинян отметили роль наших миротворцев, которые обеспечивают стабильность в регионе. В ходе разговора лидеры затронули актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства.

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