Россия повысит боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии

Ситуация в Афганистане ухудшилась

Россия на фоне ухудшения ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии.

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Активизация в Афганистане ИГ и "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в России – прим. ред.) – это серьезный вызов безопасности в Центральной Азии.

"Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации", - сказал министр на совещании глав военных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Шойгу заметил, что в Афганистане на фоне продолжающегося вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"