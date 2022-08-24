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На Западе предложили альтернативу тотальным визовым запретам для россиян

11:18
  • среда
  • 24 августа 2022

Полный запрет выдачи виз не возымеет желаемого эффекта

В случае введения полного запрета на выдачу виз всем гражданам России Запад может добиться результата, противоположного желаемому. Такое мнение высказывает агентство Bloomberg.

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Аналитики агентства отмечают, что принцип коллективной ответственности в этом случае не оправдан. Хотя многие россияне поддерживают действия властей своей страны на Украине, наказывать всех граждан России было бы несправедливо.

Кроме того, в случае полного запрета выдачи виз Москва получит козырь — возможность использовать это решение Запада как аргумент против него же, подчеркивая несправедливость санкционных мер.

Вместо этого было бы целесообразно вводить точечные визовые ограничения в отношении представителей российской политической и экономической элиты, сохраняя возможность получения гуманитарных и иных видов виз для рядовых россиян, отмечает Bloomberg.

Наряду с этим предлагается предпринять меры по привлечению на Запад талантливых российских специалистов и ученых. По мнению агентства, это нанесло бы российским властям более ощутимый удар.

Ранее власти Литвы предложили пропускать через границу только тех россиян, которые осудят действия властей России и заявят, что Крым принадлежит Украине. Визовые ограничения в различном формате для россиян обсуждают и в ряде других государств.

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