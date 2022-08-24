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В России с коронавирусом госпитализированы 3872 человека

11:10
  • среда
  • 24 августа 2022

Заболел 40231 человек

За сутки в России госпитализированы 3872 заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 40231 случай заражения. Выздоровели за сутки 32876 человек, скончались 72 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 19221602 случая заболевания, зарегистрировано 383758 летальных исходов, вылечились 18370612 заболевших.

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