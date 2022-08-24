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Россия примет учения ШОС "Мирная миссия-2023"

11:37
  • среда
  • 24 августа 2022

Этому будет предшествовать серия маневров по линии ОДКБ

Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России. Об этом в среду, 24 августа, рассказал российский министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
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Как отметил глава Минобороны, в рамках сотрудничества в ШОС важная роль отводится совместной подготовке войск.

Наряду с учениями ШОС запланирована серия маневров по линии ОДКБ. Они пройдут осенью 2022 года в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, цитирует Шойгу "Интерфакс".

Ранее Шойгу рассказал, что Россия повысит боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации.

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