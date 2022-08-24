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В Подольске коммунальщики отремонтировали детскую площадку с помощью веток и скотча

11:47
  • среда
  • 24 августа 2022

Жители креатив работников ЖКХ не оценили

Коммунальщики подмосковного Подольска отремонтировали детскую площадку в одном из дворов города с помощью скотча и покрашенных веток. Фотографии ремонта опубликовали жители дома в местном Telegram-канале.

На фото видно, что на сломанную спинку лавочки коммунальщики наклеили скотч и покрасили его синей краской в тон остальной конструкции. Модернизации подверглись и качели на пружине в виде зебры. Вместо пластиковых ручек им приделали куски толстых веток, также покрашенных синей краской.

 

Местные жители креатив работников ЖКХ не оценили.

"Это треш. Вместо замены доски заклеить бумажным скотчем и покрасить, имитируя ремонт", "Ужас, это как додуматься ещё надо до такого!", Это высший пилотаж, 5 с плюсом за сообразительность", - возмутились жители (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

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В Подольске отремонтировали детскую площадку с помощью веток и скотча
В Подольске отремонтировали детскую площадку с помощью веток и скотча
В Подольске отремонтировали детскую площадку с помощью веток и скотча
В Подольске отремонтировали детскую площадку с помощью веток и скотча
В Подольске отремонтировали детскую площадку с помощью веток и скотча
В Подольске отремонтировали детскую площадку с помощью веток и скотча
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