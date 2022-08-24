Президент Латвии призвал изолировать нелояльных русскоязычных

Латыши осознали цену свободы

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги.

Таких людей нужно изолировать от общества, заявил глава государства в интервью латвийскому радио.

"С начала СВО в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача - разобраться с ней и изолировать ее от остального общества", - сообщил он (цитата по ТАСС).

Левитс отметил, что подавляющее большинство латышей за полгода по-настоящему осознали цену свободы и стали более патриотичными. Это позитивным эффектом ситуации на Украине, подчеркнул он.

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