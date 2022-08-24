В Совфеде предложили объявить Украину государством-террористом

Сделать это нужно в кратчайшие сроки, считает сенатор Ковитиди

После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина должна быть объявлена государством-террористом. Такое мнение в среду, 24 августа, высказала член Совета Федерации России от Крыма Ольга Ковитиди.

Сенатор написала в своем Telegram, что убийство российской журналистки Даши Дугиной, организованного украинскими спецслужбами, "ознаменовало новую тактику англо-американцев, осуществляемую в отношении России "руками" Украины — террор".

С учетом этого в кратчайшие сроки Украина должна быть объявлена государством-террористом, что влечет международно-правовые ограничения, санкции и ответственность конкретных виновных лиц, заявила Ковитиди.

Политик также предложила к целям российской военной спецоперации на Украине добавить антитеррористическую направленность, поскольку "террор, начатый в отношении России, требует адекватной реакции и системы защитных мероприятий".

Тем временем в Конгресс США внесен законопроект о признании России страной — спонсором терроризма. В российском МИД предупредили, что если Соединенные Штаты объявят Россию спонсором терроризма, об отношениях двух государств можно будет забыть.

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