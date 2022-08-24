Пенсионерам с Крайнего Севера расширили льготы

Она касается компенсаций за проезд

Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, смогут вернуть потраченные деньги за проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В соответствии с российским законодательством пенсионерам на Крайнем Севере раз в два года за счет федеральных средств возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Раньше такую льготу можно было получить за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Теперь эти возможности расширяются.

Для получения компенсации нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда, предоставить документы на автомобиль и чеки на оплату топлива, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее в Госдуме предложили ввести предоставление налогового вычета работающим пенсионерам, при этом сумма льготы не должна превышать 25 тысяч рублей.

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